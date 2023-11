L’incidente tra l’auto e lo scooter è avvenuto nella tarda serata di sabato 4 novembre, lungo la SP19 nei pressi di Scicli.

Tragico incidente in scooter: morto un 19enne

La dinamica del sinistro è al vaglio degli inquirenti. In base ad una prima ricostruzione, verso le 23:19 lo scooter, sui cui erano a bordo due ragazzi tunisini di 18 e 19 anni, si è schiantato contro una Citroen C3 guidata da un coetaneo. L’impatto è stato frontale. Nella collisione i due giovani sul motorino sono stati sbalzati fuori, cadendo in una scarpata adiacente alla strada. Sull’incidente stanno indagano i carabinieri della Compagnia di Modica, che dovranno accertare eventuali responsabilità.

Immediato l’arrivo dei soccorsi

Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118, coadiuvati da una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Modica e della sede centrale di Ragusa fondamentali per il recupero dei due ragazzi finiti nel burrone. Nonostante tutti i tentativi degli operatori sanitari, il 19enne Khaled Adam, è morto sul colpo. L’amico, invece, riversava in gravi condizioni ed è stato trasportato all’ospedale di Modica in codice rosso. Il terzo ragazzo, classe 2004 alla guida dell’auto, è rimasto illeso ma si trovava in un evidente stato di shock.