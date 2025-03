Un caso di traffico di minori in Italia

Recentemente, un’operazione della polizia ha portato alla luce un inquietante caso di traffico di minori che ha coinvolto una neonata di soli due mesi. La piccola, originaria del Marocco, è stata trovata in un appartamento di Torino, dove il pianto della bimba ha attirato l’attenzione delle autorità. Secondo le indagini, la neonata sarebbe stata ceduta da una donna marocchina a una coppia di connazionali, probabilmente in cambio di denaro.

Il viaggio clandestino della neonata

Le indagini hanno rivelato che la bimba è arrivata in Italia in modo clandestino, trasportata all’interno di una busta della spesa su una nave partita da Tangeri. Questo metodo di trasporto, oltre a essere disumano, evidenzia la gravità della situazione e il rischio che corrono i minori in queste operazioni illecite. Dopo il suo arrivo, la neonata è stata affidata a un’altra coppia di marocchini, con l’ipotesi che fosse destinata a essere venduta a una famiglia italiana o straniera.

Arresti e indagini in corso

La polizia ha arrestato quattro marocchini coinvolti nel traffico. I primi sono stati accusati di aver portato illegalmente la minore in Italia, mentre gli altri sono stati arrestati per favoreggiamento. Le indagini sono ancora in corso, con gli inquirenti che cercano di ricostruire l’intera rete di traffico e di identificare eventuali complici. Nel frattempo, la bimba è stata portata all’ospedale infantile Regina Margherita, dove attualmente gode di buona salute e si trova in affido presso una famiglia torinese.