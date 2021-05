Scopre che l’ex marito la tradiva dagli annunci delle nascite sul giornale: il racconto su TikTok

Una donna ha scoperto che l'ex marito la tradiva leggendo gli annunci delle nascite sul giornale. Il suo racconto su TikTok.

Una donna ha scoperto che l’ex marito la tradiva leggendo gli annunci delle nascite sul giornale e ha deciso di raccontare tutto quello che è accaduto su TikTok. La storia è stata riportata dal giornale inglese The Sun, che ha mantenuto l’anonimato della donna.

Scopre che l’ex marito la tradiva: il racconto su TikTok

Se qualcuno decidesse di scrivere una classifica dei modi più strani in cui è stato scoperto un tradimento, sicuramente questo sarebbe tra le prime posizioni. Una donna inglese ha raccontato a tutti i suoi follower su TikTok quello che le è accaduto. Ha scoperto che suo marito aveva una relazione extraconiugale tramite un annuncio di nascita sul giornale. “Dimmi come hai scoperto che il tuo ex coniuge ti tradiva” è la domanda che sta ottenendo un successo incredibile sul social network in questo momento.

La donna, mamma di quattro figli, ha deciso di svelare tutti i particolari di questa storia, che l’ha fatta molto soffrire. Il giornale inglese The Sun ha deciso di mantenere l’anonimato della donna, ma ha raccontato la sua storia.

Scopre che l’ex marito la tradiva da un annuncio di nascite sul giornale

La donna ha scoperto che il marito la tradiva leggendo un annuncio di nascita sul giornale, in cui era stato scritto il nome della mamma del bambino e anche del suo papà.

Non erano presenti foto, ma è bastato il nome di battesimo, che è troppo particolare per pensare ad un caso di omonimia. La donna era in ufficio, quando ha iniziato a sfogliare il giornale. Il suo sguardo si è soffermato su un annuncio di nascita, che le è servito per scoprire quello che stava combinando suo marito alle sue spalle. Un annuncio che ha messo fine ad un matrimonio di 10 anni, da cui sono nati quattro figli. Dopo aver letto l’annuncio, la donna tradita ha deciso di indagare più a fondo. “Ho guardato il sito web dell’ospedale dove pubblicano anche foto di neonati e ho digitato il suo nome” ha spiegato la donna. In questo modo ha capito non solo che il marito aveva avuto un figlio da un’altra donna qualche giorno prima, ma che era il suo secondogenito. Un anno e mezzo prima aveva avuto anche una femminuccia. L’uomo aveva due vite parallele da moltissimo tempo.

Scopre che l’ex marito la tradiva: la scusa che usava

Molti utenti di TikTok, capendo che si trattava realmente di una doppia vita, le hanno chiesto come fosse possibile che non si è accorta di nulla, visto che non era un tradimento occasionale, ma che c’era un’altra famiglia. La donna ha raccontato che l’ex marito ripeteva spesso che stava facendo molti straordinari a lavorare, per giustificare le sue tante assenze. Ha ammesso anche che con il senno di poi avrebbe probabilmente dovuto rendersene conto. La donna ha anche raccontato che, approfittando dell’assenza dell’uomo, ha deciso di fare le valigie e, dopo aver preso i bambini a scuola, hanno trascorso una notte in hotel. I vestiti dell’uomo sono stati tutti impacchettati, in sacchi della spazzatura, e lasciati all’esterno della casa della donna con cui aveva una relazione.