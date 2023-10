La terra continua a tremare in provincia di Napoli: una nuova, ennesima scossa di terremoto di magnitudo 4.0 è stata rilevata a Campi Flegrei. Il fenomeno sismico, stando alle testimonianze fornite sui social da alcuni residenti, è stato preceduto da un forte boato. La scossa è stata avvertita in modo non solo in zona ma anche nei comuni vicini all’epicentro, come dimostrano le numerose segnalazioni su Twitter, ma non sono stati segnalati danni a persone o cose.

Terremoto di magnitudo 4.0 a Campi Flegrei: scossa avvertita anche nei comuni limitrofi

Nella tarda serata di lunedì 2 ottobre, alle ore 22:08:26, l’INGV ha rilevato una scossa di terremoto di magnitudo 4.0 a Campi Flegrei, in provincia di Napoli. Il sisma ha avuto un ipocentro di 3 chilometri: proprio in considerazione della scarsa profondità, è stato particolarmente avvertito nelle aree limitrofe. Il fenomeno, registrato dalla Sala Operativa INGV-OV di Napoli, ha avuto coordinate geografiche pari a 40.8300 di latitudine e 14.1500 di longitudine.

Al momento, non è ancora noto se ci siano stati danni a cose o persone ma l’episodio ha alimentato ulteriormente la preoccupazione che da giorni attanaglia i residenti. La terra, infatti, sta spesso tremando a Campi Flegrei a causa dello sciame sismico presente nell’area. La situazione in essere è causata dal fenomeno del bradisismo.

Le segnalazioni degli utenti su Twitter

Il sisma a Campi Flegrei è stato avvertito nell’area situata a ovest di Napoli. Molte sono state le segnalazioni postate su social media come X provenienti dalla zona della Solfatara, nel comune di Pozzuoli. La scossa è stata sentita in modo distinto anche in quartieri occidentali come Bagnoli, Quarto, Pianura o Fuorigrotta. Diverse persone, dopo aver sentito la scossa, si sono riversate in strada.

Sul social, i tanti messaggi hanno rapidamente mandato il pole position tra i trend l’hashtag #terremoto. Alcuni utenti, infatti, hanno scritto messaggi “E di nuovo il terremoto. Onestamente, anche basta”, “Per sapere se c’è un terremoto, basta entrare su Twitter”, “Mi sono sentita cullare sul letto come si fa coi bimbi per farli addormentare”, “Comunque non si può vivere così, sto soffrendo di ansia perenne”, “Si balla a Napoli” o, ancora, “Si deve fare qualcosa. Io sto iniziando ad avere seriamente paura”.

Secondo quanto riferito dallo stesso Osservatorio Vesuviano, lo sciame sismico è strettamente legato al bradisismo. Il fenomeno del bradisismo è connesso al vulcanismo e si contraddistingue per un periodico abbassamento o innalzamento del livello del suolo.