L'Abruzzo risulta essere la regione virtuosa per vaccinazioni: cresce il numero dei dipendenti della scuola vaccinati.

Vaccinati oltre il 77% dei dipendenti della scuola. La regione Abruzzo si dimostra essere la più virtuosa da questo punto di vista. La campagna vaccinale ha subito un’accelerazione da metà marzo. Permangono, tuttavia, ancora forti disparità tra regioni. Mario Draghi nel corso delle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio Ue, aveva dichiarato: “Il governo renderà pubblici questa settimana tutti i dati sui vaccini sul sito della Presidenza del Consiglio, regione per regione, categoria di età per categoria di età”.

In verità tali dati sono già disponibili sul ministero della Salute e divisi per categoria e territorio.

Vaccinati i dipendenti della scuola

Riguardo ai lavoratori della scuola, secondo i dati aggiornati allo scorso 25 marzo, sono state effettuate 847.623 somministrazioni tra docenti precari e di ruolo, così come tra personale ATA e dirigenti scolastici. Un dato che equivale a oltre il 77% della scuola che supera di poco il milione di individui: 258.847 Ata e 836.496 docenti, per un totale di 1.095.343.

Da metà marzo la campagna vaccinale risulta aver subito un’impennata significativa da metà marzo.

L’Abruzzo è la regione con il numero maggiore

La regione più virtuosa risulta essere al momento l’Abruzzo con con oltre 25mila iniezioni effettuate su 26.114 individui. Al secondo posto della classifica troviamo l’Umbria, regione dove il personale docente (e non) già vaccinato è pari a 16.756 su 18.238 soggetti attivi nella scuola.

Di seguito troviamo Molise (4.670 iniezioni effettuate su 6396 Ata e docenti) e Friuli Venezia Giulia che è andata oltre le 18mila somministrazioni.