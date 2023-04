Scuola, gite scolastiche troppo care per metà degli studenti italiani

L’indagine condotta da ‘Skuola.Net‘ ha prodotto dei risultati che hanno quasi dell’incredibile. Per quest’anno, circa la metà degli studenti italiani dovranno rinunciare alla classica gita scolastica con una notte fuori: i motivi sono diversi, ma su tutto prevale il fattore economico.

Gite scolastiche, per metà degli studenti italiani sono troppo care

Il noto portale ha intervistato 3.500 studenti italiani sul tema che un tempo era il loro più caro: le gite scolastiche. Solo il 18% di loro ha dichiarato di aver già fatto la gita del 2022/23, mentre il 30% ce l’ha in programma tra aprile, maggio e giugno. E l’altra metà del campione? Il 17% ha spiegato che per quest’anno non se ne parla per problemi legati all’organizzazione, mentre il 28% ha già saputo dalla scuola che non ci sarà alcuna gita. Infine, 1 studente su 10 ha dichiarato di aver rinunciato all’esperienza per motivazioni di carattere famigliare.

Il problema economico e le mancate gite

Il fattore predominante non può che essere quello economico: l’ammontare totale della spesa è preso in forte considerazione da 2 studenti su 3. Per questo motivo, per esempio, sono ormai limitatissime le gite all’estero. Per le scuole medie, il 90% delle gite si fanno ormai solo in Italia, i numeri crescono di poco se si parla di scuola superiore.