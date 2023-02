Selena Gomez senza trucco su Instagram: radiosa coi capelli spettinati e una comoda felpa

I fan di Selena Gomez hanno particolarmente gradito le foto senza trucco della cantante, che non perde occasione per inviarli ad accettarsi come sono.

Con oltre 375 milioni di follower, Selena Gomez, 30 anni, è una delle star più seguite su Instagram, oltre che una delle celebrità più attente a diffondere messaggi per invitare gli utenti ad accettarsi così come sono e a godersi la vita.

Selena Gomez non ha paura di mostrarsi senza trucco su Instagram

Nonostante abbia lanciato una sua linea di make-up, Rare Beauty, utilizzata non solo per promuovere l’accettazione della bellezza individuale di ognuno di noi, ma anche per portare una certa attenzione sull’importanza della salute mentale, Selena Gomez non manca di pubblicare i suoi scatti al naturale.

Tre sue fotografie senza trucco e senza filtri sono state in particolare apprezzate dai fan della cantante e hanno accumulato quasi 8 milioni di like e 64mila commenti in meno di 24 ore.

Selena Gomez pubblica tre foto spettinata e con un brufoletto

Selena Gomez ha scritto semplicemente “Io” sotto gli scatti al naturale pubblicati, dove si mostra radiosa con i suoi capelli naturalmente mossi e spettinati, un brufoletto o un’escoriazione sotto il naso e una comoda felpa.

Nell’era dei social e delle immagini modificate per essere sempre perfetti, Gomez riesce ogni volta a portare i suoi follower nella sua vita reale, invitandoli a essere sempre se stessi.

