Selvaggia Lucarelli sull'allattamento: "Se non ve la sentite, va bene così"

Tramite i suoi canali social, Selvaggia Lucarelli ha raccontato la sua esperienza con l’allattamento.

La giornalista, senza peli sulla lingua, ha invitato le donne che non se la sentono di allattare a non sentirsi sbagliate.

Dopo la tragedia avvenuta all’Ospedale Pertini di Roma, dove un neonato è morto schiacciato dal peso della mamma che si è addormentata mentre lo stava allattando, Selvaggia Lucarelli ha detto la sua in merito. Tramite i social, la giornalista ha raccontato la sua esperienza di allattamento con il figlio Leon, lanciando un messaggio molto importante alle donne che si trovano a vivere questo periodo delicato della vita.

A didascalia di una foto che ritrae Leon ancora bambino, con in braccio il cane, Selvaggia ha scritto:

“Riassunto della mia esperienza dell’allattamento: il bambino prende poco latte. Il bambino è pigro. Il bambino ha poca fame. Così le diminuisce il latte. Integri con il tiralatte. Se lui non si sveglia la notte lo svegli lei almeno per una poppata. Dopo 20 giorni circa così ho comprato il latte artificiale. Non ho più svegliato il bambino di notte per la poppata (ero fortunata perché non si svegliava mai prima delle 7/8) e tanti saluti, senza mai mezzo ripensamento. Leon è venuto su sano, con un ottimo sistema immunitario e quando è cresciuto ha dato pure dell’omofobo razzista a Salvini. Insomma, è venuto su una meraviglia”.