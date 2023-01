Sente per la prima volta e scoppia in lacrime: l'emozionante reazione del bam...

Sente per la prima volta e scoppia in lacrime: la donazione di tre apparecchi acustici ed il video che fa piangere e commuovere tutti i social

Adolescente sente per la prima volta e scoppia in lacrime: l’emozionante reazione del bambino sordo: il giovanissimo Klener Villaroel ha affrontato la sordità con forza ed ha accolto i suoni con gioia infinita.

La bella storia arriva dal Venezuela, dove tutte la analisi mediche avevano decretato in modo assoluto che il ragazzino non potrà più riacquisire l’udito.

La storia di Klener, ragazzo tenace

Attenzione, neanche per mezzo di apparecchi acustici. Tuttavia Klener Villaroel, giovane venezuelano non si è mai perso d’animo. Il giovane venezuelano non si è mai arreso e, grazie alla sua tenacia, ha “sempre affrontato la sua sordità con grande speranza”, come spiega La Stampa.

La sua forza di volontà alla fine è stata premiata. In che circostanza? Esattamente in questi giorni, quando grazie alla donazione di 3 apparati uditivi Klener è tornato a sentire. Quelle strumentazioni sono state donate a lui e ad altri due bambini della comunità.

Sente per la prima volta: sorriso e lacrime

E come si vede da video e foto che sui social sono diventati virali la prima reazione di Klener è di stupore e gioia: il giovane “strabuzza gli occhi e esplode un enorme sorriso, poi l’emozione prende il sopravvento e Klener non riesce a trattenere le lacrime”, secondo la bella descrizione del quotidiano torinese.

Il video è stato condiviso anche dal sindaco del municipio.