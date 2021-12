Serena Grandi: “Ho iniziato un cammino di fede, diventerò una suora laica”

L’attrice Serena Grandi ha rivelato di aver intrapreso un percorso di fede che la porterà a prendere i voti e diventare una suora laica.

L’attrice Serena Grandi ha annunciato di aver intrapreso un cammino di fede che la porterà a diventare una suora laica. La donna, già in passato, aveva rivelato di essere riuscita a superare momenti estremamente difficili e dolorosi della sua vita soltanto grazie alla fede.

Serena Grandi, da attrice del cinema erotico a suora laica

L’attrice Serena Grandi è stata un volto noto del cinema erotico italiano degli anni ’80 del secolo scorso. In questo periodo, infatti, la donna è diventata particolarmente popolare per aver partecipato a pellicole come Miranda o Monella, dirette dal regista Tinto Brass.

Nel corso degli anni, Serena Grandi non è stata soltanto una diva del cinema erotico italiano, capace di suscitare l’interesse e la passione degli uomini, ma è stata anche una donna che ha dovuto affrontare momenti molto difficili e dolorosi.

Simili circostanze l’hanno portata ad avvicinarsi alla fede, nella quale è riuscita a trovare conforto e a superare l’esperienza del cancro al seno o gli abusi subiti da alcuni ex compagni.

L’importanza che la fede ha per Serena Grandi ha spinto l’artista a voler intraprendere il cammino per la consacrazione laicale che la porterà a diventare una suora laica.

Serena Grandi e la riscoperta della fede

La notizia relativa alla decisione di Serena Grandi di prendere i voti aveva cominciato a circolare già tre anni fa, nel 2018.

In tempi più recenti, poi, nel corso di un’intervista rilasciata a Repubblica, l’attrice aveva spiegato di voler diventare una suora per dedicare la sua vita “agli altri, curare lo spirito e tenere le anime lontane dal consumismo”. A questo proposito, la donna aveva sottolineato di aver “ritrovato Dio” proprio nel momento in cui aveva rinunciato al “consumismo”.

Infine, Serena Grandi ha confermato al Quotidiamo Nazionale di aver intrapreso il percorso di consacrazione laicale presso la chiesa della Parola della grazia di Riccione che le consentirà di diventare una suora laica.

Serena Grandi: “Ho iniziato un cammino di fede, diventerò una suora laica”

Per Serena Grandi, il desiderio di diventare suora laica si è sviluppato nel corso del tempo ed è diventato possibile nel momento in cui la donna ha incontrato un pastore brasiliano che l’ha accompagnata nel suo percorso, motivandola a compiere l’importante passo.

In relazione al cammino di consacrazione, l’attrice ha spiegato: “Ho iniziato da un paio di mesi un percorso che potrebbe portarmi a essere una suora laica”.

Per quanto riguarda la figura delle “suore laiche”, queste donne non si trasferiscono in convento o in un istituto religioso ma fanno voto di castità, povertà e obbedienza. Le suore laiche continuano a vivere nelle proprie abitazioni e lavorareper mantenersi, restando consacrate a Dio.

La scelta di Serena Grandi ricorda quella di un’altra attrice famosa nel mondo del cinema erotico italiano che ha lavorato con Tinto Brass, ovvero Claudia Koll. In merito al parallelismo tra le due artiste, Serena Grandi ha ironicamente osservato: “Proprio come la Koll. Sarà colpa di Tinto Brass?”.

Serena Grandi, le difficoltà e i dolori che hanno devastato la sua vita

L’avvicinamento di Serena Grandi alla fede si è verificato con il trascorrere degli anni e dopo aver vissuto esperienze terribili e incredibilmente dolorose.

Come raccontato a Silvia Toffanin durante la sua partecipazione a Verissimo, l’attrice 63enne ha subito molestie sessualida parte di un prete quando era soltanto una bambina e ulteriori abusi da due ex fidanzati che la donna ha provveduto a denunciare.

Inoltre, Serena Grandi ha anche raccontato di aver combattuto con un terribile cancro al seno, di aver perso la propria abitazione e di aver subito interventi estetici che hanno avuto un esito negativo.

Questi momenti sono stati superati dalla donna grazie al suo avvicinamento alla fede che è riuscita a restituirle la serenità e la pace che credeva di aver ormai perduto per sempre.