La notizia è giunta pochissimi minuti fa: il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella è risultato nelle scorse ore positivo al Covid-19.

Sergio Mattarella positivo al Covid: gli aggiornamenti sulle sue condizioni di salute

Ad annunciarlo è stato poco fa il Colle, con una nota trasmessa a tutti i mezzi di comunicazione che recita:

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è sottoposto quest’oggi a un tampone, risultando positivo al Covid 19, è stato quindi necessario rinviare gli impegni dei prossimi giorni. Il presidente, tranne qualche linea di febbre, è sostanzialmente asintomatico e continua a occuparsi dei suoi compiti, pur isolato nell’appartamento al Quirinale”

Sergio Mattarella è vaccinato con tre dosi

Il Presidente della Repubblica ha manifestato fin da subito grande fiducia nei confronti della scienza e si è sottoposto come milioni di italiani, dando il buon esempio, alla vaccinazione contro il Coronavirus. Lo scorso novembre, il politico 80enne aveva ricevuto la terza dose del farmaco che tante vite umane ha salvato in questi ultimi due anni molto difficili di pandemia. Oggi il virus è molto diverso da quello di Wuhan e anche grazie al vaccino e una generale maggiore imunità della popolazione tende a creare forme molto gravi di polmonite quasi solo in soggetti particolarmente a rischio, come le persone molto anziane con diverse patologie e negli immunodepressi.