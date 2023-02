Le liti continue tra Shakira e Piqué non hanno fine e la situazione è ormai fuori controllo.

Se non erano sufficienti le canzoni dell’artista colombiana, adesso ci sono anche le canzoni di altri artisti che parlano addirittura di uccidere il proprio ex. Ecco cosa ha detot Shakira.

Shakira continua ad attaccare Piqué: ecco cosa gli ha detto

Shakira ha postato un video su Instagram due giorni fa, il 14 febbraio 2023, casualmente la festa degli innamorati. Nel video l’artista colombiana sta pulendo il pavimento, di quella che sembra la cucina di casa sua.

Come descrizione del video è riportata la canzone di SZA, “Kill Bill” (I might kill my ex). Shakira, muovendo il labiale, ha iniziato a cantare proprio la parte del brano in cui si fa riferimento al fatto di poter uccidere il proprio ex. Quasi sicuramente la cantante colombiana parlava di uccidere il suo ex in senso metaforico.

Cosa è successo tra Shakira e Piqué

Il caso Shakira e Piqué va avanti ormai da tanti mesi e segue le vicende relative alla separazione dei due protagonisti. Piqué aveva tradito Shakira con quella che è la sua attuale compagna: Clara Chia Marti. L’artista colombiana, per vendicarsi e sfogare la sua rabbia, ha deciso allora di pubblicare il singolo “Music Session, Vol.53“. Nel brano ci sono frecciatine e riferimenti espliciti all’ex marito, la sua nuova fidanzata e la suocera.