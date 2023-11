"Shakira è una vecchia strega in menopausa": la fidanzata di Piqué insulta l'ex

Secondo il giornalista Roberto Antolín, la fidanzata di Piqué ha dato a Shakira alcuni soprannomi poco carini alla storica compagna dell’ex calciatore.

Shakira: gli insulti di Clara Chia

Da tempo circolano indiscrezioni sulla presunta faida tra Shakira, ex storica di Gerard Piqué, e Clara Chia, attuale compagna dell’ex calciatore. In particolare Clara Chia si sarebbe riferita alla cantante dandole della “vecchia strega in menopausa” mentre stava parlando con alcune amiche, e l’indiscrezione è stata riportata dal giornalista Roberto Antolin (e ha fatto ben presto il giro del mondo). Al momento sulla vicenda non è dato sapere di più e ovviamente non vi sono conferme che le cose siano andate davvero così.

Dopo la rottura da Gerard Piqué, Shakira ha pubblicato i singoli “Bzrp” e “TQG”, che sono diventati due vere e proprie hit e che le hanno permesso di “vendicarsi” (almeno musicalmente) del tradimento subito da Piqué. Oggi sembra che lui e la sua famosa ex stiano cercando di trovare un nuovo equilibrio per il bene dei figli, rimasti a vivere con la madre dopo la separazione. In tanti non vedono l’ora di saperne di più sulla vita privata della coppia e si chiedono se emergeranno ulteriori particolari sulla vita privata di Shakira.