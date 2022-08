Sharon Stone mostra su Instagram il suo invidiabile fisico

Fisico da urlo a 64 per Sharon Stone, che diverse volte ha dichiarato di accettare come il suo corpo si stia trasformando con il passare del tempo.

“Why do I always get in shape when summers over?” (“Perché mi metto sempre in forma quando l’estate finisce?”), ha scritto Sharon Stone su Instagram come commento a una foto allo specchio in bikini in cui mostra il suo invidiabile fisico.

Sharon Stone, fisico da urlo a 64 anni

A 64 anni, Sharon Stone si è mostrata più in forma che mai. L’attrice statunitense, nata a Meadville il 10 marzo 1958, non manca mai di condividere con i suoi fan alcuni scatti della sua vita privata, in vacanza o con la famiglia, compresi quelli in costume.

Complimenti da parte dei fan

Sharon Stone ha infatti diverse volte dichiarato come accetti e ami il suo corpo e come sia grata per come esso appare con il passare degli anni.

Dichiarazioni apprezzate dal pubblico e dai colleghi dell’attrice, che rispondono alle sue foto con complimenti e commenti entusiastici.

“Voglio essere una donna che è il meglio che può essere alla propria età“

“L’idea che essere giovani sia l’unica cosa bella o attraente semplicemente non è vera. Non voglio essere una ‘bellezza senza età’. Voglio essere una donna che è il meglio che può essere alla propria età“, aveva dichiarato l’attrice al magazine Allure.

