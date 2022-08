La "Divina" ha deciso di stupire tutti scegliendo per il suo abito nuziale un nome a sorpresa

Federica Pellegrini è da ieri, 27 agosto, una donna sposata. La nuotatrice e medaglia d’oro olimpica, fra le più note atlete italiane e apprezzatissima anche dal pubblico televisivo per la sua partecipazione a Italia’s Got Talent, è convolata poche ore fa a nozze con Matteo Giunta, il suo storico allenatore.

Per l’occasione, la Pellegrini ha deciso di stupire tutti sfoggiando un abito sul quale in pochi avrebbero scommesso. Ecco qualche curiosità in merito.

Federica Pellegrini: chi ha firmato il suo vestito da sposa

La nuotatrice ha fatto un figurone, indossando un abito bianco in mikado di seta avorio con uno scollo all’americana e caratterizzato da una gonna ampia. A completare l’outfit, sui capelli la Pellegrini ha indossato un grande fiore bianco in tinta.

Il vestito in questione è stato firmato da Nicole Cavallo, la figlia della stilista Alessandra Rinauto. Tutti si sarebbero aspettati un vestito firmato Giorgio Armani, lo stilista che già in passato ha vestito la sportiva in diverse occasioni. E invece la “Divina” ha voluto fare una scelta controcorrente, scegliendo per il suo giorno più speciale un nome meno conosciuto.

L’abito del party

Dopo aver incantato tutti in chiesa, Federica Pellegrini ha deciso di mettersi comoda.

Per la festa immediatamente successiva alla cerimonia, la sportiva si è cambiata d’abito indossando una tuta tuta in crepe bianco con uno scollo a V profondo, realizzato per lei sempre dalla griffe Nicole Cavallo.