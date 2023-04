Shopping online, spende 82mila dollari per una casa ma non li possiede: "Ho risposto all'asta per noia"

Shopping online, spende 82mila dollari per una casa ma non li possiede: "Ho r...

Shopping online mania. Fare acquisti su internet, magari mentre si è comodi sul divano o a fare una passeggiata, può diventare un problema. E sì, perché basta un clic per comprare qualcosa. Un vestito, un telefono, una casa. Una casa: una giovane di nome Jordyn McCroskey ha raccontato su TikTok aver speso 82mila dollari (oltre 70mila euro) per una casa acquistata online.

Una cifra insostenibile per lei

Una storia assurda, quasi inverosimile, eppure vera. La ragazza ha raccontato di aver visto l’asta online per una casa che si trova sulla stessa via di quella dei genitori e di aver fatto un’offerta di 25mila dollari per noia. Quando qualcuno ha alzato, si è fatta prendere la mano e ha continuato a offrire anche lei sempre di più, fino ad arrivare all’offerta finale di 82mila dollari: «L’ho fatto pur sapendo di non avere coinquilini per dividere il costo o soldi da parte», ha spiegato. Solo dopo, quando si è resa conto di stare compiendo una follia, ha sperato che arrivasse un’altra offerta. Ma niente: la controparte si è ritirata. La casa era sua.

La banca le ha approvato il prestito

Non tutti i “mali” vengono per nuocere. Qualche giorno dopo Jordyn è tornata sui social per aggiornare i follower sulla’assurda vicenda: «Ho fatto un affare e la banca ha approvato il prestito. Per pagarlo mi servirà un secondo lavoro, ma è stato l’acquisto della vita» ha concluso con aria serena.