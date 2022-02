A Palermo è diventato virale un annuncio immobiliare rivolto ai soli possessori di Green pass: "Si affitta bilocale ma non a no vax". È polemica.

Annuncio immobiliare escluso ai no vax

È successo tutto a Mondello, Palermo, in Sicilia, dove è comparso un annuncio di affitto di un bilocale che nella descrizione recita le seguenti parole: «ANNUNCIO NON RIVOLTO A NO VAX».

Una nuova forma di “discriminazione” insomma, messa in atto dal proprietario dell’appartamento, che ha esplicitamente scelto di affittare solo a chi è in possesso di Certificato di vaccinazione.

L’annuncio, inerente ad una casa in Via Aiace 40, è stato eliminato poco dopo, ma ormai aveva già fatto il giro del web in tutta Italia.

Il precedente svizzero

La vicenda ha creato una serie di polemiche legate principalmente ad un discorso di privacy – non si è tenuti a rivelare direttamente se si è vaccinati o meno – e di discriminazione verso chi ha scelto di non sottoporsi alla campagna vaccinale.

Tuttavia, non è la prima volta che si assiste ad un evento del genere: qualche mese fa, infatti, nel canton Ticino, in Svizzera, un altro locatore aveva esspressamente dichiarato di affittare solo a persone vaccinate.

La situazione Covid in Sicilia

La Sicilia è tra le Regioni con il tasso di vaccinazione più basso in Italia: a distanza di 12 mesi dall’inizio della capagna vaccinale contro il Covid, nell’Isola il 76,4% di siciliani hanno ricevuto il booster mentre solo il 27,3% dei bambini dai 5 agli 11 anni ha ricevuto le prime due dosi.

Inoltre, negli ultimi giorni si è registrato un nuovo boom di contagi: ieri, martedì 8 febbraio, sono stati 7.248 i contagi di Coronavirus registrati a fronte di 47.948 tamponi processati. Un tasso del 15,1% di positività.