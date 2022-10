Si cercano le cause del decesso di Lorenzo Cantini, morto in piscina

I carabinieri ed il magistrato di turno al momento della tragedia in acqua cercano le cause del decesso di Lorenzo Cantini, morto in piscina

Una scomparsa che provoca dolore e il bisogno di capire cosa l’abbia innescata, si cercano le cause del decesso di Lorenzo Cantini, il Il 49enne aretino morto in piscina a Pantano che potrebbe essere stato stroncato da una congestione o da un malore in acqua.

Si pensa anche ad un infarto, come scrive La Nazione ma attualmente l’ipotesi più probabile sembra essere quella di una congestione.

Lorenzo Cantini morto in piscina, i perché

Cantini era morto in piscina nelle ore serali, dopo che la scuola nuoto per i bambini aveva terminato le lezioni. I media lo descrivono come un nuotatore forte ed esperto. Cantini si trovava in piscina per il nuoto libero e si sarebbe sentito male dopo essere rimasto solo lui in vasca.

Carabinieri all’opera con i rilievi

La Nazione spiega che “non arrivano risposte dai titolari. Ieri era il giorno di chiusura e ogni tentativo di averne una ricostruzione è risultato inutile” ma l’abboccamento potrebbe esserci stato. Qualcuno si era tuffato per soccorrere il 49enne dopo il malore ed avvisato il 118: ne arrivano tre ma per Lorenzo è stato tutto inutile. Sul posto sono giunti i carabinieri della territoriale per capire cosa sia successo ed ai loro rilievi, da quelli e dalle decisioni in ordine alla tragedia del magistrato di turno, dipenderà la verità sulle cause della morte dello stimato 49enne toscano.