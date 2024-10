Sì, il Senato ha deciso di intraprendere azioni contro Calenda.

La Commissione elezioni e immunità del Senato ha approvato la richiesta di procedere per sindacabilità nei confronti del senatore Carlo Calenda, leader di Azione, per un tweet offensivo verso l'ex ministro della Giustizia, Clemente Mastella. Il voto è stato sostenuto da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e Italia Viva, con l'astensione del centrodestra. Attualmente Calenda è coinvolto in un processo per diffamazione aggravata.