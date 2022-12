Si sente male al volante e si schianta: morto un uomo

Tragedia su strada nella Bergamasca, dove un automobilista del posto si sente male al volante e si schianta: l’uomo purtroppo è morto.

Secondo quanto si apprende il 78enne Francesco Cantamessi è stato stroncato da un infarto fatale alla guida della vettura a Spinone. Ma come sono andate le cose in quelle tragiche circostanze? L’Eco di Bergamo spiega che il dramma si è consumato martedì mattina 20 dicembre sulla statale 42 a Spinone al Lago.

Si sente male al volante, morto

Secondo la ricostruzione l’automobilista si è sentito male poco prima delle 9 mentre era alla guida della sua auto.

Cantamessi era diretto a casa ma purtroppo “non vi è mai arrivato”. Francesco Cantamessi, pensionato di 78 anni di Spinone, è stato stroncato da un infarto che “non gli ha lasciato scampo”. Sul posto soccorritori e polizia locale ma ogni intervento è stato tragicamente vano.

Il dolore della famiglia e le esequie

Il necrologio dello stimato pensionato spiega con infinito e comprensibile rammarico che a dare l’annuncio della scomparsa tragica del signor Cantamessa sono : “Con dolore: la moglie Mimma, i figli: Marco con Lori, Elena e Giulia; Satantha con Stefano e Mattia; la sorella Giovanna, i cognati, le cognate, i nipoti e parenti tutti”.

In ordine alle esequie per dare il commiato terreno al 78enne pensionato deceduto la stesso annuncio funabre spiega che “la Liturgia funebre si svolgerà Giovedì 22 dicembre alle ore 14.30 nella Parrocchiale di Spinone al Lago; seguirà il trasporto al Tempio crematorio”. La camera ardente del signor Francesco è composta presso la Casa del Commiato in Trescore Balneario via Roma.