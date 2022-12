Si tuffa nel lago ghiacciato per salvare il cane: uomo rischia di morire

Un turista di 57 anni in visita al rifugio Ziegelhütte ha rischiato di morire dopo essersi buttato in un lago ghiacciato per salvare il suo cane

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, martedì 27 dicembre, quando un turista fiorentino di 57 anni, in vacanza presso il rifugio Ziegelhütte (Udine) ha rischiato la vita per essersi buttato nel lago ghiacciato nel tentativo di salvare il suo cane.

Il 57enne e il suo cane erano a passeggio per le stradine adiacenti al rifugio Ziegelhütte, quando l’animale si è imprudentemente avvicinato al lago ghiacciato, finendo per caderci dentro. Il padrone non ci ha pensato due volte e, immediatamente, si è buttato nell’acqua gelida per salvare il cagnolino. L’uomo è riuscito nel suo intento, portando fuori il cane, ma a quel punto non riusciva più ad uscire lui stesso.

Un passante lo ha visto e lo ha aiutato trascinandolo fuori dall’acqua con l’ausilio della cintura che portava ai pantaloni.

L’arrivo dei soccorsi e il rischio ipotermia

Il 57enne, però, aveva ormai passato tanto tempo in acqua e la sua temperatura corporea era scesa pericolosamente. Gli uomini della stazione di Sappada del Soccorso Alpino e Speleologico e dall’elisoccorso regionale, giunti poco dopo sul posto, hanno provveduto a coprirlo con una coperta termica per far risalire la sua temperatura, mentre un medico faceva tutte le visite del caso.

Il fiorentino ha rifiutato il ricovero in ospedale e, al momento, sta bene, anche se il rischio di ipotermia è stato per lui davvero elevato.