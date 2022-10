Siani stronca Gegia: “Se lei è psicologa allora Putin è un mediatore amabile”

Alessandro Siano si è scagliato contro Gegia per il caso Bellavia al Grande Fratello Vip.

Alessandro Siani contro Gegia

A Striscia la Notizia Alessandro Siani ha stroncato il comportamento di Gegia al GF Vip ed è arrivato persino a paragonarla al leader russo Vladimir Putin.

In molti infatti hanno aspramente condannato il comportamento di Gegia nei confronti di Marco Bellavia, che ha lasciato il reality show a seguito di un crollo emotivo e del bullismo subito da parte degli altri concorrenti (tra cui la stessa Gegia). Quando poi si è saputo che Gegia fosse anche psicologa, gli animi si sono scaldati ancora di più. Siani a Striscia la Notizia ha affermato incredulo: “Se Gegia è psicologa, allora Putin è un mediatore amabile, è una persona squisita, è un Premio Nobel per la Pace.

Le scuse di Gegia al GF Vip

Nelle scorse ore al GF Vip Gegia è stata messa alle strette sul caso Bellavia anche dagli altri concorrenti e per questo infine ha deciso di scusarsi in confessionale. In tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi ora che sembra che Marco Bellavia rientrerà nella casa del reality show. L’ordine degli psicologi della regione Lazio intanto avrebbe aperto un’istruttoria contro la stessa Gegia proprio per via del comportamento da lei avuto nei confronti dell’ex concorrente nella casa di Cinecittà.

