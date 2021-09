Silvana De Mari, la no vax sospesa: “Anche Gandalf è stato sospeso dall’Ordine degli Stregoni, ma quando l’oscurità invade il mondo i bravi non cedono”

Arriva “dalla Terra di Mezzo” la motivazione salace di Silvana De Mari, la dottoressa no vax sospesa: “Anche Gandalf è stato sospeso dall’Ordine degli Stregoni”. Il camice bianco ironizza sul provvedimento che l’ha colpita dopo la sua presa di posizione.

La De Mari è un chirurgo e psicoterapeuta, punto di riferimento della galassia no vax e per questo fatta oggetto di un provvedimento di sospensione dall’Ordine dei Medici di Torino nella giornata di ieri, 15 settembre.

La motivazione del provvedimento? Inosservanza dell’obbligo vaccinale previsto dalla legge. E in un filmato pubblicato sulla sua pagina Facebook con annessi post sul suo blog e su Twitter la dottoressa ha tirato fuori l’analogia fra Ordine dei Medici ed “Ordine degli Stregoni” ed anche con quello degli scacchi.

Ecco le sue parole: “Non mi hanno fatto nessun danno perché tanto sono in pensione”.

Silvana De Mari, Gandalf, gli scacchi e la “fierezza” di essere una no vax

Poi l’affondo “mistico”: “Ma ci sono tanti scacchisti dolorosi che stanno affrontando problemi drammatici pur di non subire nel loro corpo qualcosa che non vogliono. Erano i migliori scacchisti e sono fiera di far parte di quel numero”.

Gandalf e Silvana De Mari, ma nello sfogo trova posto anche Cirano de Bergerac

Poi la chiosa “elfica”: “Anche Gandalf è stato sospeso dall’Ordine degli Stregoni. Quando l’oscurità invade il mondo i bravi non cedono. Quando l’angelo della morte arriverà potrò guardarlo in faccia e non abbasserò lo sguardo. Come Cirano de Bergerac porterò a Dio immacolato il mio pennacchio bianco”.