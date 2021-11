Silvio Berlusconi ha fatto la terza dose: “Principale strumento per sconfiggere il virus”

Silvio Berlusconi si è sottoposto alla terza dose di vaccino e ha invitato i cittadini a farla senza esitazioni.

Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi ha effettuato la terza dose di vaccino anti Covid: come didascalia di un video condiviso sui social network in cui mostra il momento della somministrazione, ha ricordato come i sieri e il green pass siano i principali strumenti che abbiamo a disposizione per la lotta alla pandemia.

Silvio Berlusconi ha fatto la terza dose

Pollice alzato e segno di vittoria con le due dita, il Cav ha diffuso il filmato che lo riprende durante l’iniezione esortando i cittadini che non l’hanno ancora fatto a prenotarsi al più presto senza esitazioni. “I vaccini e il certificato sanitario sono il principale strumento disponibile per sconfiggere il Covid e limitare i suoi effetti sulla salute e sull’economia, dobbiamo evitare nuovi lutti ed altri lockdown“, ha scritto sui suoi canali a commento del video.

L’ex presidente del Consiglio era stato colpito dal coronavirus ad agosto 2020, cosa che lo costrinse ad un ricovero all’ospedale San Raffaele.

Una volta arrivato il suo turno, aveva effettuato entrambe le dosi di vaccino e si è ora sottoposto alla terza rispettando il calendario lombardo che attualmente vede aperte le somministrazioni del richiamo agli over 60 (da lunedì 22 novembre sarà invece prenotabile da tutti gli over 40).