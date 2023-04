Silvio Berlusconi passa la prima notte nel reparto di degenza ordinaria del San Raffaele dopo la terapia intensiva

Buone notizie dal San Raffaele. Prima notte nel reparto di degenza ordinaria per il Silvio Berlusconi. Dopo 12 giorni di ricovero, nel pomeriggio di ieri, domenica 16 aprile, il leader 86enne di Forza Italia ha lasciato la terapia intensiva.

Proseguono le cure

Quarto aggiornamento ufficiale in tredici giorni. Nel bolletino medico dell’ospedale San Raffaele di Milano firmato dai professori Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri, si legge della condizione clinica del premier di Forza Italia: «Al momento lo stato clinico e la risposta alle cure hanno consentito il trasferimento del presidente Silvio Berlusconi in un reparto di degenza ordinaria. Proseguono le cure e il monitoraggio dei parametri funzionali». Caute rassicurazioni arrivano dal fratello Paolo e dal suocero Orazio Fascina che, al tredicesimo giorno di permanenza in ospedale per Silvio Berlusconi, hanno dichiarato ai giornalisti all’uscita del presidio ospedaliero: «Sta bene».

Il trasferimento a sorpresa in degenza ordinaria

Non erano previsti aggiornamenti almeno fino a oggi, lunedì 17 aprile. Ma ieri la notizia a sorpresa: il trasferimento dalla terapia intensiva al reparto di degenza ordinaria, a conferma di un generale miglioramento delle condizioni cliniche del presidente di FI. Sempre accanto a lui la compagna e deputata Marta Fascina che, dal primo giorno di ricovero, non sembra essersi mai allontanata dal presidio ospedaliero.