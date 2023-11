Durante un’intervista Simona Ventura ha parlato a lungo del proprio futuro, soffermandosi anche sulla storia con il giornalista e scrittore Giovanni Terzi.

Simona ventura rompe il silenzio: la rivelazione su Giovanni Terzi

La coppia è protagonista del programma di Rai 1 Ballando con le Stelle, sfidandosi ogni sabato sera a colpi di salsa, bachata e cha cha cha. La celebre conduttrice, tuttavia, ha rilasciato delle dichiarazioni che hanno infiammato il pubblico, parlando anche della convivenza con il compagno all’interno del programma. Terzi non ha mai nascosto il proprio carattere deciso, scagliandosi e protestando contro la giuria di Ballando. In occasione di un’ospitata al programma di Rai 1 Storie Italiane aveva commentato il suo disappunto verso i giurati dicendo: “Io ho un altro punto di vista. Non sono stato considerato quando c’è stata la clip sulla mia malattia. Hanno detto che ero noioso. Qua c’è una persona che ogni sei mesi deve verificare se è il caso di fare il trapianto di polmoni“.

Le parole di Simona Ventura

Intervistata dal settimanale Nuovo anche la Ventura ha parlato della sua esperienza nella trasmissione: “L’aspetto buffo è che, pur concorrenti nello stesso show, praticamente non ci incrociamo quasi mai perché abbiamo orari completamente diversi”. “Adesso bisogna capire chi vincerà. Non sono l’unica ad essere molto competitiva, pure loro due non scherzano” ha aggiunto, facendo riferimento al partner e all’amica Paola Perego.

Il lieto annuncio

Nonostante sia Terzi che la Ventura siano entrambi molto impegnati con il lavoro, la showgirl ha ammesso che convoleranno presto a nozze. Hanno, infatti, deciso di sposarsi. “Ballando con le stelle finirà a Natale, diciamo che dopo le feste ogni giorno del 2024 è buono per dirci sì“ ha annunciato Simona Ventura. Alla coppia, quindi, non resta che aspettare il termine dello show per coronare il proprio sogno d’amore.