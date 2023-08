Cos’è la sindrome da smartphone, quali sono i suoi sintomi e quanto è realmente dannosa per la salute delle persone? Ecco alcuni consigli utili per riconoscerla e prevenirla.

Sindrome da smartphone: cos’è, sintomi e rischi

La sindrome da smartphone può insorgere nel momento in cui si utilizzino in modo eccessivo e scorretto i dispositivi tecnologici, con particolare attenzione ai cellulari. Comporta numerosi rischi sia fisici che psicologici.

Per quanto riguarda i sintomi che possono insorgere a livello fisico, chi sviluppa la sindrome può avere mal di collo persistente e fastidioso. L’uso eccessivo dei telefoni compromette muscoli e ossa. Stando a quanto rivelato da uno studio diffuso da Vision Direct, negozio virtuale di lenti a contatto e prodotti per la cura degli occhi, i cittadini italiani passano in media circa 17 ore al giorno davanti a uno schermo. Lo studio fa riferimento ai dispositivi che emettono luce blu come smartphone (appunto), tablet, computer, videogiochi, TV, televisori LED a schermo piatto o, ancora, lampadine fluorescenti.

Conseguente fisiche e psicologiche

A favorire l’insorgere della sindrome da smartphone è, in primis, la posizione che viene assunta quando si usa il telefono. Sarebbe necessario tenere i dispositivi a distanza e non troppo vicino agli occhi né troppo in basso, consentendo alla vista di non stancarsi eccessivamente e ai muscoli del collo di rilassarsi, non piegandosi in avanti.

Quanto il collo è piegato in avanti, il peso della testa grava sul tratto cervicale della colonna vertebrale sovraccaricando i muscoli circostanti ossia il trapezio e i muscoli lunghi del collo.

È sbagliato, poi, anche tenere gli schermi di lato rispetto al proprio viso poiché, quando la testa è piegata, si finisce con il sovraccaricare un lato del corpo, dando origine a contratture.

Spesso, insorge anche una cervicale muscolo-tensiva ossia una infiammazione locale connotata da un dolore che parte dal collo e si irradia alle spalle. Nelle situazioni più gravi, possono risultare ostici anche i movimenti delle braccia.

Da un punto di vista psicologico, invece, la sindrome da smartphone si concretizza nella dipendenza da dispositivi elettronici. Pericoloso è anche l’infinite scrolling, al quale si tende a ricorrere quando ci si annoia, lo smombie, ossia il camminare guardando lo schermo del cellulare, e il phubbing, che si manifesta guardando il telefono mentre altre persone ci stanno parlando.