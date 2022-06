Sinisa Mihajlovic: la dedica della figlia Viktorija commuove i fan

Viktorija Mihajlovic ha scritto una tenera e commovente dedica a suo padre, Sinisa Mihajlovic.

Una dedica di Viktorija Mihajlovic a suo padre Sinisa non ha mancato di commuovere il web. L’allenatore rossoblu sta affrontando le cure per la leucemia mieloide contro cui combatte da due anni.

Viktorija Mihajlovic: la dedica al padre

Sui social Viktorija Mihajlovic ha scritto una commovente dedica a suo padre, l’allenatore Sinisa Mihajlovic.

“Ti difenderò da incubi e tristezze. Ti riparerò da inganni e maldicenze. E ti abbraccerò per darti forza sempre”, ha scritto la ragazza postando una foto in cui la si vede teneramente abbracciata a suo padre. A inizio aprile l’allenatore era rientrato in ospedale per affrontare un percorso di cure per la leucemia mieloide contro cui combatte da circa due anni, e solo di recente la sua famiglia ha potuto riabbracciarlo e trascorrere del tempo insieme a lui.

Sui social in tanti hanno inviato messaggi d’affetto di calore a Viktorija e suo padre, e sono impazienti di avere buone notizie sulle condizioni di salute di Sinisa Mihajlovic.

Sinisa Mihajlovic: la malattia

Ad aprile Sinisa Mihajlovic aveva annunciato il suo secondo ricovero al Sant’Orsola dopo aver affermato che alcune analisi avrebbero rilevato dei “campanelli allarmanti” sul possibile ritorno della malattia.

“Devo dirvi una cosa importante: non mi nascondo, gioco a viso aperto.

Come sempre, svolgo delle analisi approfondite dopo essere stato colpito dalla leucemia. In questi anni la mia ripresa è stata ottima, ma purtroppo queste malattie sono subdole e bastarde: e dalle ultimi analisi, sono emersi campanelli allarmanti che fanno pensare che la leucemia possa riemergere”, aveva dichiarato l’allenatore, e ancora: “Per evitare che la leucemia possa ripresentarsi, mi è stato consigliato di intraprendere un percorso terapeutico. Diciamo che questa volta giocherò d’anticipo”.