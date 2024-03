Il gesto di Jannik Sinner, nella semifinale con Carlos Alcaraz, non è passato inosservato.

Jannik Sinner e la raccattapalle nella partita di Indian Wells

Ieri sera, 16 marzo, Jannik Sinner ha fatto il pieno di complimenti sui social per il gesto durante l’attesa per la semifinale a causa della pioggia: il ragazzo ha tolto l’ombrello dalla mano della raccattapalle, che lo stava riparando a bordo campo, e lo ha tenuto lui per riparare entrambi.

Jannik Sinner e la chiacchierata con la raccattapalle a bordo campo

Sinner non è rimasto in silenzio, ma ha iniziato a chiacchierare con naturalezza, ponendole alcune domande:

«Stai a rete o ruoti per il campo?», le ha chiesto inizialmente Jannik. «Giro per tutto il campo», ha replicato la ragazza. Poi ancora: «Vieni ogni anno qui?»,«È il terzo anno». «Quali partite hai fatto?», ha chiesto ancora Sinner. «Ho fatto da raccattapalle già a diversi tennisti, ma ero molto entusiasta all’idea di stare in campo con te», ha risposto lei, mentre timidamente distoglieva lo sguardo.

La differenza tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz

Dopo il gesto di Sinner sui social si sono scatenati diversi commenti, vedendo che, sulla panchina opposta, Carlos Alcaraz era seduto con accanto la raccattapalle che, in quel caso, reggeva l’ombrello.