Smettere di fumare nel 2023: il miglior proposito per l'anno nuovo

Per smettere di fumare, oltre alla forza di volontà, sono altrettanto utili suggerimenti e consigli mirati, come allontanare qualsiasi cosa legata al fumo

Tra poco, si darà addio al 2022 per entrare nel nuovo anno. Alcuni giorni od ore prima si è soliti stilare la lista dei buoni propositi del nuovo anno cercando di portarli a termine. Tra le buone intenzioni, vi è sicuramente anche quella di smettere di fumare e qui sono forniti alcuni consigli e suggerimenti per farcela.

Smettere di fumare nel 2023

Con l’anno nuovo smetto di fumare è uno dei buoni propositi che molti fumatori si promettono di fare nel nuovo anno. Smettere di fumare è sicuramente un valido motivo per affrontare il nuovo anno in maniera più sana e salutare e rientra nella lista dei buoni propositi che non sempre si riesce a disattendere e portare a termine.

Un buon proposito e una buona intenzione alquanto difficile da raggiungere. Riuscire a portare a termine questo scopo comporta una serie di benefici e vantaggi per la propria salute. Nel momento in cui non si introduce più nicotina nel corpo, si innescano una serie di azioni e comportamenti vantaggiosi, a cominciare dal costo della sigaretta.

Produce una serie di benefici, come un abbassamento della freqenza cardiaca che comincia pian piano, a normalizzarsi e regolarsi su livelli stabili. Porta anche a dei vantaggi dal punto di vista della circolazione del sangue e del benessere, in senso generale. Si ha poi un aumento dei sensi del gusto e dell’olfatto che sono maggiormente sviluppati.

L’aspetto della pelle e dei capelli, dopo un paio di settimane, tende a migliorare. I capelli appaiono meno spenti con la pelle che è maggiormente elastica si ha una attenuazione delle rughe. la cosa importante è chiedere l’aiuto di un esperto, qualora si scoprisse che da soli non si riesce a raggiungere questo obiettivo.

Come smettere di fumare nel 2023: consigli

Dal momento che il fumo è un rischio per la salute di tutti, provare a smettere di fumare è sicuramente un passo da compiere per stare meglio e in salute. Oltre all’aiuto di esperti e professionisti del settore, bisogna anche avere la giusta dose di forza di volontà per riuscire a farcela e avere la spinta necessaria per raggiungere l’obiettivo.

Dal momento che le prime 24 ore lontano dalla nicotina sono le più difficili, secondo il Ministero della Salute è possibile seguire alcuni suggerimenti in tal senso. Non appena giunge la voglia di accendere una sigaretta, è possibile frenarla facendo una passeggiata o chiacchierando con un amico oppure masticando una gomma senza zucchero.

Una buona soluzione per riuscire a smettere di fumare è quella di far sparire e cancellare da casa tutto quello che è legato al fumo. Quindi, bisogna eliminare dalla casa tutti quegli oggetti che possono far desistere dal fumo, come accendini, fiammiferi, ma anche posacenere e anche allontanare l’ultimo pacchetto di sigarette.

Oltre a questi consigli e suggerimenti, la dipendenza da nicotina e dal fumo si può contrastare anche con erbe rilassanti, come la menta contenuta anche nel prodotto No Smoke, insieme ad altre erbe quali il luppolo, la lavanda, l’eucalipto e anche la valeriana. Il consumo di frutta e verdura fresca possono diminuire la voglia di fumare.

