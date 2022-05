Sneakers da uomo su Game7Athletics: tutti i migliori brand sport, lifestyle e fashion da indossare questa stagione

Game7Athletics mette a disposizione più di 80 brand, per questo è la meta preferita di atleti e appassionati di sneakers di tutta Italia.

Quali sono le tendenze per il 2022 in fatto di sneakers da uomo? Per trovare la risposta a questa domanda basta entrare in uno dei 51 store di Game7Athletics, il retailer multibrand sportivo e lifestyle nato nel 2007 e, attualmente, il leader nel settore a livello nazionale.

Game7Athletics mette a disposizione dei suoi clienti più di 80 brand. Per questo è la meta preferita di atleti e appassionati di sneakers di tutta Italia! Negli store fisici e sul sito ufficiale è possibile trovare modelli pensati per la città, ideali in montagna oppure da sfoggiare durante la bella stagione; sneakers per giocare in campo, come quelle da basket, o correre e fare esercizio, come le scarpe da running e da fitness. E tutti sono firmati dai marchi più famosi del mercato sportivo: Champion, adidas, Nike, New Balance, Vans. E molti altri, naturalmente.

Scarpe da running e da basket: le migliori sneakers sportive da uomo per il 2022 scelte da Game7Athletics

Le sneakers oggi sono un simbolo di uno stile ricercato e versatile. Possono essere l’accessorio perfetto per look maschili rilassati e casual, così come l’elemento cool di un outfit molto formale, come un completo o uno smoking.

Ma non è sempre stato così. Una volta venivano utilizzate dagli atleti per fare sport, jogging o semplicemente per passeggiare al parco. Un atleta, in particolare, ha contribuito al loro successo planetario. Si chiama Michael Jordan, forse il miglior giocatore che l’NBA abbia mai conosciuto. Da quando il campione di pallacanestro ha deciso, nel 1984, di scendere in campo indossando le sue Nike Air Jordan, le sneakers hanno cominciato a spopolare tra gli amanti del basket e non solo.

Game7Athletics non dimentica il passato glorioso di questa scarpa, e propone anche quest’anno modelli di sneakers da uomo “ibridi”, perfetti per lo sport e ideali per il tempo libero.

Scarpe da running dinamiche e moderne firmate dai brand del momento – Asics, Nike, adidas e Hoka One One – per offrire comfort, trazione e stabilità, grazie alle esclusive tecnologie di cui sono dotate, e uno stile unico, attraverso un design moderno e versatile. E scarpe da basket, come le Nike Jordan o le Converse Chuck Taylor All Star, perfette in campo e fuori.

Il miglior paio di sneakers da uomo per questa e la prossima stagione? Secondo Game7Athletics conviene scommettere sullo stile sportivo e retrò. E c’è da fidarsi.