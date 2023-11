Snoop Dogg, sorprendendo i fan, ha deciso di smettere di fumare marijuana. Il rapper ha annunciato la cosa sui social, lasciando i fan senza parole. E’ davvero questa la realtà dei fatti?

Snoop Dogg smette di fumare marijuana

Dopo anni e anni di consumo smodato di marijuana, Snoop Dogg smette di fumare. L’annuncio è arrivato all’improvviso sul suo profilo Instagram e ha lasciato a bocca aperta i fan. Come mai il rapper, all’anagrafe Calvin Broadus, ha deciso di stravolgere la sua vita? Ricordiamo che l’artista ha sempre sbandierato a destra e a manca la sua passione per la ‘maria’.

L’annuncio di Snoop Dogg

A didascalia di una sua immagine in bianco e nero, Snoop Dogg ha scritto:

“Dopo molte considerazioni e dopo averne parlato con la mia famiglia, ho deciso di smettere di fumare. Per favore, rispettate la mia privacy in questo momento”.

Il rapper non ha spiegato i motivi per cui ha deciso di smettere di fumare marijuana.

Perché Snoop Dogg ha smesso di fumare?

L’annuncio di Snoop Dogg ha lasciato senza parole amici e fan. Perché ha preso questa decisione? Al momento non è dato saperlo, ma il fatto che abbia detto addio ad una delle sue più grandi passioni, la marijuana, lascia tutti perplessi. Secondo alcuni fan, infatti, quanto dichiarato dal rapper non corrisponde a verità, ma è una specie di pesce d’aprile novembrino. Una sola cosa è chiara: Snoop Dogg ha chiesto che venga rispettata la sua privacy anche in un post successivo all’annuncio sul fumo.