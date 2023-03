Soccavo, cade un albero sulla carreggiata: tragedia sfiorata

Tragedia sfiorata a Soccavo, quartiere di 45.314 abitanti del comune di Napoli. Un albero è caduto sulla carreggiata a causa dei forti venti che in questo periodo sta interessando il capoluogo campano e che hanno creato diversi disagi e incidenti. L’episodio in questione stato segnalato dai cittadini al deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli. L’albero è caduto, più precisamente, in via Cassiodoro. il tronco è caduto sulla carreggiata, occupandola interamente e causando di conseguenza difficoltà al regolare transito dei veicoli. A causa della strada bloccata, diversi automobilisti hanno scavalcato lo spartitraffico per uscire dall’ingorgo.

Soccavo, albero cade su carreggiata, Borrelli: “Cattiva manutenzione crea intralci e ostacoli”

Queste la parole di Borrelli relative all’episodio di Soccavo, riportate da Cronache della Campania: “La cattiva manutenzione, per non dire la sua completa mancanza, crea intralci ed ostacoli alla quotidianità ma, più grave, ogni volta che affrontiamo condizioni climatiche avverse si sfiora la tragedia”.

Il deputato parla di “disinteresse totale”

Secondo l’impressione di Borrelli ci sarebbe un “disinteresse totale” anche nelle operazioni di routine che, se svolte bene, garantirebbero ai cittadini uno svolgimento più facile e regolare della loro vita quotidiana. Il deputato ha spiegato che sarebbe opportuno “cambiare modo di agire ed amministrare”.