Società partecipate: sulle nomine si tratta ad oltranza ma manca l'accordo finale

Sono giorni concitati e fra rifiniture, assenze e decisioni tattiche il dato è che per le nomine dei vertici delle società partecipate si tratta ad oltranza, ma manca l’accordo finale. I media fanno sapere che uno dei “contendenti”, Matteo Salvini, rassicura che non c’è alcuno screzio in maggioranza ma non ci sono ancora convergenze e il dato resta. Tra oggi e domani si dovrebbe arrivare a meta fatta salva l’assenza del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti che è volato a Washington.

Società partecipate, si tratta ad oltranza

Salvini intanto spiega che fra gli alleati non ci sono screzi: “I giornali vendono sempre di meno perché raccontano cose spesso fantasiose. Ieri ho sentito più volte Giorgia, ieri l’altro pure, oggi ci vediamo in Consiglio dei ministri alle 15 e la chiuderemo in totale serenità”. E il capogruppo leghista alla Camera Riccardo Molinari: “La scelta dei vertici delle società di Stato quotate è una partita ristretta tra i leader che sta seguendo direttamente il nostro segretario Salvini con Meloni e Tajani e credo Gianni Letta per Forza Italia. È chiaro che c’è massimo riserbo, ma è chiaro che sarebbe bizzarro che fosse un solo partito ad indicare i nomi a discapito degli altri”.

I nomi dei papabili e dei probabili uscenti

Le nomine dei vertici delle società dello Stato quotate devono essere firmate da Giorgetti, quindi o si quadra oggi e si mette in ratifca al suo ritorno o si aspetta il ritorno stesso. Sembra comunque certa la conferma di Claudio Descalzi all’Eni. A Leonardo sarebbe in uscita Alessandro Profumo ed il pole di ingresso Roberto Cingolani. A Poste si va verso la riconferma di Matteo Del Fante nel ruolo di ad. E Enel? A Francesco Starace potrebbe succedere Stefano Donnarumma.