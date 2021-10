Soleil Sorge contro Aldo Montano: “Non è granché come persona”

Soleil Sorge si è scagliata contro lo schermidore Aldo Montano che, a suo dire, non avrebbe un buon comportamento al GF Vip.

Soleil Sorge si è scagliata contro il coinquilino del GF Vip 6 Aldo Montano, che a quanto pare non le andrebbe affatto a genio.

Soleil Sorge contro Aldo Montano

Contro ogni pronostico non è Sophie Codegoni a suscitare l’ira di Soleil Sorge, bensì il coinquilino schermidore Aldo Montano che, a detta dell’influencer, avrebbe dei comportamenti sgradevoli.

“Si è passato la lametta lì (in sauna, ndDM), dice parolacce, delle volte dice delle cose, si comporta in dei modi, fa il bagno in piscina dopo che… è sudato e va farsi il bagno. Sono cose stupide queste, ma mille ne vedo che fa e che dice o si permette di fare e di dire, o anche un po’ goliardico in un modo immaturo. Cioè, parliamoci chiaro: non è tutto ’sto granché di persona (…) Sembra che non gli si possa dire nulla.

Siamo tutti umani e sbagliamo tutti“, ha dichiarato la modella, e ancora:

“Siamo tutti qua a dire ‘Ah bello e bravo Aldo’, ma in realtà dice delle cose e fa delle cose che sono totalmente fuori luogo. (…) Per quale motivo a me viene criticata questa cosa e a lui viene apprezzata? Perché il dire quello che si pensa, per me divento stronza, per lui invece diventa ‘Ah va beh, ma dice quello che pensa’? Quando in realtà è molto più maleducato“.

Soleil Sorge contro Sophie Codegoni

A quanto pare non corre buon sangue tra l’ex fidanzata di Jeremias Rodriguez e il famoso schermidore ma, nei giorni scorsi, durante la diretta, Soleil si è scagliata contro Sophie Codegoni. “Mi ha detto ‘tu e GianMaria non farete nemmeno una copertina’. A me la copertina non mi interessa. Perché lei quante ne ha fatte quando stava con Gian? Zero. Ieri mi ha pure dato del comodino.

Se lei sta rosicando perché il suo ex non le dà più attenzioni, io inizio a pensare che quando lei ha detto ‘l’unico contenuto di Gian al GF sono io’, sbagliava, perché forse l’unico contenuto di Soleil Sorge è Gian. Sta rosicando palese perché Gianmaria non la calcola più”, ha tuonato Sophie contro Soleil Sorge.

Soleil Sorge: Nicola Pisu

Nella casa del reality show Soleil pare aver instaurato un certo feeling con Nicola Pisu, figlio di Patrizia Mirigliani, mentre fin dal suo ingresso nella casa del reality show è parso chiaro che le cose tra lei e l’ex fidanzato Gianmaria Antinolfi non fossero delle migliori: i due se ne sono dette di tutti i colori e Gianmaria ha finito per confessare di aver provato un forte sentimento per Soleil all’epoca della loro liaison.

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy