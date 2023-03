Soleil Sorge: la confessione sulla malattia della madre e l'amore

Soleil Sorge è stata ospite a Verissimo e pe la pima volta si è confessata a cuore apeto a poposito del dolore da lei provato per la madre malata e in merito alla sua vita privata.

Soleil Sorge: la madre malata

Soleil Sorge sta sostenendo sua madre Wendy nella difficile battaglia contro un tumore al seno. L’influencer ha confessato tutta la sua paura nella possibilità di perdere la madre, che si trova a combattere contro una recidiva dopo aver sconfitto il cancro già una volta alcuni anni fa. “Oggi sono abbastanza adulta per starle vicino e, soprattutto, per dare il giusto valore al tempo che passo accanto a lei”, ha dichiarato Soleil Sorge, mentre sua madre (ospite insieme a lei a Verissimo) ha espresso tutto il suo orgoglio nei suoi confronti.

La confessione sull’amore

Ospite al salotto tv di Silvia Toffanin, Soleil Sorge si è confessata anche in merito all’amore e ha svelato che in passato non si sarebbe mai sentita sicura nei confronti dei partner da lei avuti (tra questi vi sono stati anche Jeremias Rodriguez e Luca Onestini).

“Non sono mai stata al 100% certa degli uomini che ho avuto accanto, non ho mai sentito nessuno come “l’uomo della mia vita”. Oggi non sono più pronta ad aprirmi, a dichiarare l’amore o anche solo a preoccuparmene”, ha affermato. L’influencer riuscirà mai a trovare la persona giusta per lei?