Soleil Sorge, look anni 2000 al GF Vip: maniche a sbuffo e pantaloni con tasconi

Soleil Sorge, nella puntata del Grande Fratello Vip, ha sfoggiato un look anni 2000, indossando maniche a sbuffo e pantaloni con tasconi. In tanti hanno apprezzato il suo look, ma ci sono state anche alcune critiche.

Soleil Sorge, look anni 2000 al GF Vip: sfida di stile con Delia Duran

Nella puntata del Grande Fratello Vip, in onda lunedì 24 gennaio, si è parlato molto del triangolo amoroso tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. Le due concorrenti hanno deciso di avvicinarsi, ma hanno lanciato una vera e propria sfida di stile. Soleil ha deciso di sfoggiare un look anni 2000, con un completo rosa che è stato tanto apprezzato quanto criticato.

Soleil Sorge, look anni 2000 al GF Vip: il completo rosa

Questo lunedì Soleil Sorge ha scelto un rosa antico romantico, con l’ombelico di fuori. Ha indossato un completo di raso ispirato ai primi anni 2000, firmato Agua Project. Un completo caratterizzato da un crop top con scollo a barca e maniche a sbuffo e da un paio di pantaloni a vita bassa con grossi tasconi laterali e un po’ arricciato. Sul sito del brand questi due capi vengono venduti rispettivamente a 299 e 285 euro.

Soleil Sorge, look anni 2000 al GF Vip: le scarpe griffate

Il romantico look rosa di Soleil ha anche un dettaglio di lusso. L’influencer ha scelto gli iconici pumps in pelle e rete di Bottega Veneta, modello Stretch in colore avorio, che costano 750 euro. Per quanto riguarda l’acconciatura, ha scelto una piega liscia con la riga centrale. Soleil ha dimostrato di essere sempre alla moda, una vera e propria icona di stile nella casa più spiata d’Italia.