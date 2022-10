Soleil Sorge spaventa i fan: lo sfogo dell'influencer italo-americana sul suo periodo "no".

Momento difficile per Soleil Sorge. A distanza di un anno dall’avventura nella casa del Grande Fratello Vip, l’influencer sta vivendo un “periodo no”. I fan sono spaventati e preoccupati per lei: cosa le sta succedendo?

Solel Sorge spaventa i fan

Nell’ultimo anno, la vita di Soleil Sorge è cambiata tantissimo. Dopo la sua avventura nella casa del GF Vip 6, non ha avuto un attimo di respiro ed ha lavorato come una forsennata. Negli ultimi giorni, però, qualcosa è cambiato. Parlando con i fan su Instagram, ha ammesso che sta vivendo un “periodo no“. Non si tratta del lavoro, che fortunatamente va bene, ma di qualcosa che sta avvendendo nella sua sfera più intima e privata.

Lo sfogo di Soleil Sorge

Soleil ha confessato:

“È uno di quei momenti in cui non sono per niente serena né felice. Nonostante sia un momento molto bello lavorativamente purtroppo la vita decide sempre di sorprenderci con i pesi più pesanti in momenti più impensabili. Ma lavoro ogni momento per la mia serenità, cerco di esserlo ogni giorno, attraverso ogni scelta, consapevole del fatto che anche questo momento passerà, concentrandomi sul coraggio e soprattutto sul positivo”.

La Sorge non ha spiegato nei dettagli cosa le sta succedendo, motivo per cui i fan si sono spaventati.

Il motto di Soleil Sorge

Nonostante tutto, Soleil Sorge non ha perso la positività che da sempre la contraddistingue.

Ha concluso lo sfogo con il suo motto: