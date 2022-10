Sondaggi politici, dopo le elezioni aumenta la fiducia in Meloni e Conte

Gli ultimi sondaggi politici SWG rilevano anche la discesa di oltre mezzo punto del Pd che rischia in futuro il sorpasso del M5S

Nella rilevazione del 10 ottbre effettuata da SWG emerge chiara la continua ascesa di Giorgia Meloni e di FdI. Bene anche la fiducia a Conte come leader mentre il suo partito cresce dello 0.5%. Continua a calare invece il Pd

Sondaggi politici, in crescita FdI e M5S

Dopo le elezioni politiche del 25 settembre, sembra continuare l’onda lunga della crescita di Fratelli d’Italia e della sua leader Giorgia Meloni.

Nella rilevazione del 10 ottbre effettuata da SWG S.p.a. per conto di La7 S.p.a.7, il partito di Giorgia Meloni sale al 27,5%, con una crescita dello 0,7 rispetto alla scorsa settimana.

Il Pd perde oltre mezzo punto

Altri due dati emergono chiari dal sondaggio.

Il primo si riferisce al Partito Democratico del dimissionario Enrico Letta che perde oltre mezzo punto in sette giorni, precipitando a quota 17,5 per cento, quindi a ben dieci punti da Fratelli d’Italia. Con il rischio di un sorpasso del M5S che invece sale al 17% (+0,5).

Seguono gli altri partiti, alcuni stabili e altri in leggero calo: la Lega all’8,3%, Azione-Iv all’8% , Forza Italia 7,4%, Verdi e Sinistra( 3.8%) +Europa (3.1%,) Noi Moderati (1%).

Fiducia nei leader, salgono Meloni e Conte

Altro dato interessante è quello relativo alla fiducia nei leader dei partiti. Anche in questo caso Giorgia Meloni fa registrare numeri significativi arrivando al 43% e facendo registrare un +9 rispetto allo scorso settembre. Bene anche Giuseppe Conte che è salito al 33% (+6).

Seguono Silvio Berlusconi (22%), Matteo Salvini (21%) e Carlo Calenda (19%), ed il dimissionario Enrico Letta che cala al 15% (-5.)

I dati tecnici del sondaggio

L’indagine è stata condotta con tecnica mista CATI-CAMI-CAWI su un campione di 1200 soggetti maggiorenni residenti in Italia (4519 non rispondenti) tra il 28 settembre e il 3 ottobre 2022. Il campione è stratificato per zona e prevede quote per età e sesso. Il margine d’errore statistico dei dati riportati è del 2,8% a un intervallo di confidenza del 95%. Il documento informativo completo del sondaggio sarà disponibile sul sito www.sondaggipolitocoelettorali.it