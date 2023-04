Sonia Bruganelli assente dalle puntate di Verissimo

Dopo le voci di corridoio sulla fine della storia d'amore con Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, che alcune testate volevano come ospite a Verissimo, risulta assente dalle prossime puntate in onda su Canale 5.

Recentemente si è parlato della presunta rottura tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. I due diretti interessati hanno tuttavia smentito la fine della loro storia d’amore tramite un simpaticissimo video in cui traspare una solida complicità tra i due coniugi. Si era parlato di una presenza di Sonia a Verissimo, per un’intervista a Silvia Toffanin. Tuttavia, nel comunicato di presentazione degli ospiti delle puntate previste oggi e domani, il suo nome non compare. Al momento non è dato sapere perché Sonia risulta assente, ma secondo Dagospia la moglie di Bonolis ha qualcosa da nascondere. Ovviamente, sono solo supposizioni e al momento non sono chiare le vere cause dell’assenza della Bruganelli.

Verissimo: Sonia Bruganelli non risulta tra gli ospiti

Come ogni weekend, anche stavolta Verissimo sarà ricco di ospiti. Tra i vari nomi di punta che Silvia Toffanin accoglierà nel suo studio sono da menzionare il ballerino Alessio, ultimo eliminato dal Serale di Amici 22, e Ilary Blasi, che da lunedì condurrà la nuova edizione dell’Isola dei famosi. Eppure Sonia Bruganelli non risulta tra le presenze.

Intervista rimandata?

Ultimamente si è diffusa un’indiscrezione riguardante la fine della storia tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, separazione che pare dovesse essere ufficializzata a Verissimo. Tuttavia, la coppia ha smentito i pettegolezzi con un video ironico condiviso sui social e, come se questo non bastasse, stando all’elenco degli ospiti confermati nelle prossime puntate dello show, il nome della Bruganelli non appare. Questa assenza sta facendo lievitare diverse ipotesi da parte del gossip: l’intervista potrebbe essere stata solo rimandata comunque. Solo il tempo saprà darci una risposta concreta.