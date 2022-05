Sonia Bruganelli, il figlio Davide al GF Vip? La confessione

Sonia Bruganelli ha rotto il silenzio in merito alla presunta partecipazione di suo figlio Davide al GF Vip.

Sonia Bruganelli ha confessato che suo figlio Davide sarebbe un fan sfegatato del GF Vip e in tanti si chiedono se lo vedranno all’interno del programma.

Sonia Bruganelli: il figlio Davide e il GF Vip

Sonia Bruganelli ha confermato il suo addio al GF Vip, ma in tanti sperano di poter vedere comunque un componente della famiglia Bonolis all’interno del programma: la stessa conduttrice ha infatti svelato che suo figlio Davide – che a breve compirà 18 anni – sarebbe un fan sfegatato del programma.

“Mio figlio è un fan della trasmissione. A 18 anni vuole entrare nella Casa. È il suo desiderio. Io andrò a trovarlo se Signorini dal vetro me lo farà vedere. Questa è la verità, sono seria. Alfonso lo sa”, ha dichiarato la conduttrice, che ha anche aggiunto: “Davide al GF Vip? Deciderà lui”.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis hanno avuto insieme tre figli: Silvia, Davide e Adele. La conduttrice è molto legata ai suoi tre ragazzi, spesso ritratti insieme a lei nei suoi scatti via social.

Sonia Bruganelli: il GF Vip

Sonia Bruganelli e Adriana Volpe sono state le opinioniste della sesta edizione del GF Vip, ma dalla prossima sembra che entrambe non saranno più presenti all’interno del programma. Secondo indiscrezioni Signorini avrebbe già pensato a un noto volto tv che possa sostituirle, e intanto Sonia Bruganelli ha ammesso: “Ammetto che il reality mi ha dato una popolarità che prima non avevo, però non è cambiato nulla nel mio modo di raccontarmi sui social“, e ancora: “Siamo giunti alla sesta stagione del format I Libri di Sonia, andrà in onda a settembre su Mediaset Infinity“