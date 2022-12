Sonia Bruganelli è tornata a parlare della questione dei letti separati con Paolo Bonolis.

Tramite il suo profilo Instagram, ha lanciato una frecciatina a quanti continuano a parlare del suo matrimonio.

Sonia Bruganelli sui letti separati con Bonolis

Via Instagram, Sonia Bruganelli ha condiviso una foto di Candice Hansen, moglie di Stefano Bonolis, figlio del marito Paolo, con in braccio il piccolo Sebby. Per l’opinionista del GF Vip si tratta del primo nipotino ed è molto felice della grande famiglia che lei e il conduttore di Avanti un altro hanno costruito.

Prendendo spunto da questo scatto, Sonia è tornata sulla questione dei letti separati con Bonolis e ha lanciato una frecciatina alle malelingue.

Le parole di Sonia Bruganelli

A didascalia della foto di Candice con in braccio il piccolo Sebby, Sonia ha scritto:

“Per chi ancora si chiedesse cosa abbiamo costruito io e Paolo Bonolis insieme, ecco qui. Candice, moglie di Stefano Bonolis, figlio di Paolo, mi manda questa meravigliosa foto di NOSTRO nipote Sebby. Poi se vi chiedete ancora se io e Paolo dormiamo in camere separate o se viviamo ancora insieme.. STATE PURE FERMI LA’”.

Le parole della Bruganelli sono una chiara frecciatina a coloro che continuano ad occuparsi del suo matrimonio.

Sonia e Paolo: felici nonostante tutto

Qualche settimana fa, Sonia e Paolo hanno raccontato di aver preso una decisione importante. Vivono in due appartamenti comunicanti, ma dormono in camere separate. In questo modo, il loro matrimonio è salvo. Ovviamente, le critiche sono arrivate puntuali come un orologio svizzero. Con il post del nipotino, la Bruganelli ha mostrato ancora una volta la sua idea di famiglia.