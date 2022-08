Sophie Codegoni è la nuova Bonas di Avanti un altro: a volerla nel programma Sonia Bruganelli.

Sophie Codegoni è la nuova Bonas di Avanti un altro. L’ex concorrente del GF Vip 6 è stata scelta proprio da Sonia Bruganelli che, all’epoca della sua partecipazione al reality, vestiva i panni di opinionista.

Nuova avventura televisiva per Sophie Codegoni. Dopo la partecipazione al GF Vip 6, la fidanzata di Alessandro Basciano si prepara a vestire i panni di Bonas di Avanti un altro. La ragazza andrà a sostituire Sara Croce, che è entrata a far parte della famiglia del Maurizio Costanzo Show. Ad annunciare il suo ingresso nel programma di Paolo Bonolis è stata la stessa Sophie, intervistata dal settimanale Chi. L’ex Vippona ha dichiarato:

“Ho fatto il provino con l’intenzioni di chi, dopo un reality, deve partire da zero. Mi sono presentata al casting e ho incrociato le dita. Lavorare con Sonia Bruganelli e con il suo team e in studio con il grande Paolo Bonolis per me è motivo di orgoglio immenso”