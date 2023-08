Sophie Codegoni, il commento shock sulla figlia: "Se muore ti fa un favore"

Sophie Codegoni è stata presa di mira da un leone da tastiera sui social a cui ha deciso di rispondere personalmente.

Sophie Codegoni: il commento shock sulla figlia

Sophie Codegoni e il suo fidanzato, Alessandro Basciano, sono stati spesso preso di mira per il modo in cui si occupano della figlia Celine. Nelle ultime ore l’influencer ha aggiornato i fan affermando che alla sua bambina fosse venuta la febbre a 38 dopo le prime vaccinazioni, e un hater le ha scritto: “Ma sai che le frega a questa della figlia? Se crepa le fa un favore”. A seguire Sophie ha personalmente replicato scrivendo: “Sei lo schifo di persona. Vomito per la tua cattiveria, ne scrivi di cose ma questa è davvero pessima e cattiva oltre ogni limite! Guardati allo specchio e vergognati per la persona che sei, schifoso. E ricorda che nella vita tutto torna indietro, attento”.

Di recente gli haters se la sono presa con lei e Basciano per essersi concessi una vacanza senza portare con loro la figlia o per averla portata con loro in barca poche settimane dopo la sua nascita. I due hanno sempre rinviato le accuse al mittente e al momento sembrano non dare peso alle critiche nei loro confronti.