Sophie Codegoni, la figlia Celine insieme al cane: scoppia la polemica

Sophie Codegoni ha postato sui social una foto della sua bambina neonata accanto alla sua cagnolina e ha finito per scatenare una bufera in rete.

Sophie Codegoni: le foto della figlia

Sui social si è scatenata l’ennesima bufera a causa di una foto di Sophie Codegoni, che ha mostrato sua figlia Celine Blue accanto alla sua cagnolina. “BB (la cagnolina) è la sua guardia del corpo comunque. Nessuno si può avvicinare a Celine soprattutto quando siamo in camera a riposare, diventa una furia”, ha scritto l’influencer ed ex concorrente del GF Vip.

Sui social in tanti hanno avuto da ridire per via della vicinanza tra la sua bambina neonata (è nata lo scorso maggio) e la cagnolina e c’è persino chi ha messo in guardia Sophie affermando che la questione avrebbe potuto rivelarsi pericolosa. Al momento Sophie non ha replicato alla vicenda e in tanti si chiedono se lo farà.

Già nelle scorse settimane la fidanzata di Alessandro Basciano aveva dovuto vedersela con gli haters, che l’avevano presa di mira quando lei si era mostrata durante una vacanza in barca in compagnia della sua bambina. In tanti le avevano fatto notare che una vacanza di quel tipo vrebbe potuto rivelarsi pericolosa per una bambina così piccola.