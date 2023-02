Sophie Codegoni, primo acquisto extra lusso per la figlia: la foto

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano diventeranno genitori del primo figlio insieme.

La bambina, una femminuccia che chiameranno Celine, ha già un guardaroba extra lusso: la futura mamma ha mostrato ai fan il primo acquisto griffato.

Sophie Codegoni: primo acquisto extra lusso per la figlia

Entro maggio, Sophie Codegoni metterà al mondo la prima figlia, frutto del grande amore che la lega ad Alessandro Basciano. L’ex tronista di Uomini e Donne non vede l’ora di stringere la piccola Celine tra le braccia e, per ingannare il tempo, si sta preoccupando del corredo della bimba.

Via social, ha mostrato ai fan il primo acquisto extra lusso per la figlia.

Sophie Codegoni: calzini di Burberry per Celine

Sophie ha comprato alla figlia un paio di calzini firmati Burberry. Un modello classico, con l’iconico stemma della casa di moda e i colori che da sempre contraddistinguono la maison. Quanto costa l’accessorio super griffato?

Quanto costano i calzini di Burberry?

I calzini di Burberry che Sophie ha comprato per la figlia Celine costano ‘solo’ 60 euro.

Ovviamente, non è l’unico acquisto che la Codegoni ha fatto per la bimba in arrivo. Sullo sfondo della foto che ha condiviso sui social, infatti, si vede anche un completo sempre griffato Burberry.