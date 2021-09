Sophie Codegoni replica alla frecciatina di Andrea Casalino: “Cambierai idea”

Sophie Codegoni ha replicato contro una frecciatina del modello Andrea Casalino, che come lei sarà concorrente del GF Vip 6.

Sophie Codegoni ha replicato contro l’attore e modello Andrea Casalino, colpevole di aver fatto alcune affermazioni in merito al suob: in particolare Casalino ha affermato che, a suo avviso, Sophie non sarebbe bella dal vivo come appare sui social.

“Mi è caduto l’occhio su Sophie Codegoni. È oggettivamente bella, anche se dalle foto alla realtà, cambia un pochino… Vedendo i social, non voglio dare un pregiudizio, però, dal lato estetico, mi convince”, ha affermato. Immediata la replica di Sophie, che ha risposto: “Mi sa che quando entri cambi idea”. I due saranno presto concorrenti del GF Vip 6 condotto da Alfonso Signorini, e c’è già chi spera in una liaison tra Sophie Codegoni e Andrea Casalino dopo il loro “botta e risposta” a distanza.

Sophie Codegoni: la vita privata

Sophie Codegoni è tornata ad essere single dopo la fine della sua storia d’amore con Matteo Ranieri a Uomini e Donne. A seguire le è stata attribuita una liaison con Fabrizio Corona, ma la questione non ha mai ricevuto conferme. “È un periodo sereno, se non fosse per le notizie che nelle ultime settimane mi hanno visto indirettamente protagonista”, ha dichiarato Sophie Codegoni in merito alla sua vita privata.

Nella casa del GF Vip la ragazza riuscirà a trovare l’amore? In tanti tra i fan dei social sperano proprio di sì!

Sophie Codegoni e Matteo Ranieri: l’addio

A Uomini e Donne Sophie Codegoni si era legata a Matteo Ranieri, ma la storia tra i due si era inaspettatamente conclusa in un nulla di fatto. A seguire lei stessa aveva annunciato l’addio precisando: “Non è stata una situazione semplice.

Oggi lo scopo è non piangere che è dura. La storia tra me e Matteo è finita. Sono andata a Uomini e Donne per trovare una persona che mi facesse sorridere, che mi facesse star bene ed emozionare perché era un periodo della mia vita in cui non riuscivo più ad approcciarmi con dei ragazzi. Matteo è riuscito a farmi star bene, a farmi sorridere e a rendermi felice. Le cose fuori sono state un po’ diverse”.