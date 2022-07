Sopravvissuto al crollo della Marmolada ricoverato a Treviso: riconosciuto dai genitori da dettagli anatomici

Un sopravvissuto alla tragedia della Marmolada ricoverato a Treviso è stato identificato dai genitori attraverso alcuni particolari anatomici.

Il paziente ricoverato a Treviso che era rimasto ferito nel crollo sulla Marmolada è stato identificato.

Il soggetto, reso irriconoscibile a causa della gravità delle ferite riportate a seguito della tragedia, è stato identificato attraverso alcuni particolari anatomici che hanno consentito ai suoi genitori di riconoscerlo.

La notizia è stata comunicata dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia che ha raccontato quanto accaduto tramite un post condiviso sul suo account Facebook. In particolare, Zaia ha scritto: “Dopo aver parlato con due coppie di genitori ieri a Canazei, nella sala dell’accoglienza dei famigliari dei dispersi sulla Marmolada, ho deciso di far fare alcune foto e confrontarle con i particolari anatomici, per vedere se era possibile arrivare a un riconoscimento.

Ebbene questa mattina una coppia di genitori ha ritrovato il proprio figlio. Il paziente in prognosi riservata a Treviso ora ha un nome e un cognome”.

Paziente ricoverato a Treviso in prognosi riservata: le condizioni

Nello specifico, il sopravvissuto alla tragedia della Marmolada è un giovane uomo di 30 anni originario del Trentino che è attualmente ricoverato in ospedale in prognosi riservata.

I medici del Ca’ Foncello, al momento del ricovero, avevano diagnosticato un significativo edema cerebrale e lesioni agli organi interni.

Il giovane, che da giorni verte in stato di incoscienza, è stato trovato privo di documenti di riconoscimento.