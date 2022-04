Spagna, ritirato un lotto di vaccini Moderna per la presenza di una zanzara

Ritirato un lotto di vaccini Moderna a causa di di una zanzara rilevata in un centro di Malaga.

Ritirato in Spagna un lotto di vaccini Moderna a causa della presenza di una zanzara rilevata all’interno di una fiala in un centro di Malaga. Si tratta di un lotto di 765mila vaccini prodotto nello stabilimento di un partner di Moderna, l’azienda farmaceutica spagnola Rovi, sita a San Sebastián de los Reyes (Madrid).

Tramite un comunicato, Rovi ha fatto sapere che “la fiala interessata è stata perforata e non è stata somministrata”.

Le rassicurazioni del Ministero della Salute

Come confermato da fonti del Ministero della Salute e della Famiglia della Junta de Andalucía al portale 20minutos, non è stata somministrata a nessuno alcuna dose della fiala interessata. Il lotto corrispondente è stato ritirato “come previsto dal protocollo”. Le dosi di tale lotto sono state distribuite in vari paesi come Spagna, Norvegia, Portogallo e Svezia.

Lotto vaccini Moderna ritirato: rilevato un corpo estraneo

Lo scorso 8 aprile l’Aemps ha pubblicato un avviso per segnalare il ritiro “preventivo” di un singolo lotto del vaccino Spikevax (nome commerciale del siero prodotto da Moderna) per “rilevamento della presenza di un corpo estraneo in una fiala”. Ora, fonti del Ministero della Salute andaluso hanno confermato che questo “corpo estraneo” a cui si riferiva l’Aemps era una zanzara.