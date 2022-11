Sparatoria ad Atlanta, un morto e cinque feriti in un regolamento di conti fra ragazzini invitati ad andar via e si sono dati appuntamento

Ancora violenza legata al possesso di armi da fuoco negli Usa e sparatoria notturna ad Atlanta con un morto e cinque feriti accertati finora.

Nella serata di sabato 26 novembre colpi di arma da fuoco vicino al distretto commerciale cittadino, l’Atlantic Station di Atlanta. Ma cosa è successo?

Atlanta, un morto e cinque feriti, cosa è successo

Pare che tutto sia nato da una “disputa sfociata in spari” vicino al distretto commerciale intorno alle 20:00. Ad essere coinvolto un “gruppo di minorenni” che “è stato scortato fuori dalla proprietà della stazione atlantica da agenti di polizia di Atlanta fuori servizio e personale della stazione atlantica”.

Chi lo ha spiegato? Il comandante della Omicidi della polizia di Atlanta, il tenente Germain Dearlove, in una conferenza stampa.

Cacciati, si danno appuntamento nei pressi

Ha detto l’ufficiale: “Sono stati rimossi per comportamento indisciplinato e anche per violazione del coprifuoco per Atlantic Station”. A quel punto il gruppo si è trasferito sulla 17th Street dove si è verificato il regolamento di conti che “è sfociato in colpi di arma da fuoco. Abbiamo un maschio deceduto sulla scena e diverse vittime sono state trasportate negli ospedali della zona“.

E in chiosa: “Attualmente gli investigatori della omicidi stanno lavorando sulla scena per stabilire una pista sul caso e anche sospettare informazioni e anche identificare le parti coinvolte. Cinque persone sono negli ospedali della zona con ferite da arma da fuoco”.